Covid-19. Xangai em contagem decrescente para sair de dois meses de confinamento

As autoridades de Xangai já começaram a derrubar as cercas colocadas à volta dos prédios e a retirar as fitas colocadas pela polícia nas praças e prédios públicos em preparação para o fim do rigoroso confinamento que durou dois meses.De acordo com as autoridades, Xangai irá geralmente retomar os serviços de transportes públicos e táxis e será permitida a circulação de automóveis particulares nas estradas, exceto nas áreas de médio e alto risco.Jantar dentro de restaurantes continua proibido. As lojas podem reabrir com 75 por cento da capacidade e os ginásios continuam, por enquanto, de portas fechadas.

Os residentes terão ainda de fazer testes covid a cada 72 horas para poderem usar transportes públicos e entrar em locais públicos.

Ao contrário dos restantes países, a China tem optado por seguir a estratégia de “zero covid”, que inclui o isolamento de todos os casos positivos e o bloqueio de cidades inteiras.O isolamento de dois meses também afetou a economia e as exportações de Xangai, a ‘capital’ financeira da China e sede do porto mais movimentado do mundo, interrompendo as cadeias de abastecimento em Pequim e em todo o mundo e desacelerando o comércio internacional.O confinamento total de Xangai foi imposto para combater o surto mais grave de sempre de covid-19. O ressurgimento da doença deveu-se à variante ómicron, altamente contagiosa, que pôs em causa em causa a estratégia " zero covid " com que a China enfrentou os surtos anteriores.Xangai está agora pronta para aliviar as medidas restritivas, tendo registado 68 novas infeções por covid-19 no domingo, maioritariamente assintomáticas, muito longe do pico de quase 28.000 casos em meados de abril.c/agências