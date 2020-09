Covid -19. Proibições em Espanha originam confrontos entre manifestantes e polícia

Os moradores só podem sair para trabalhar e os estabelecimentos têm de encerrar às 10 da noite.



Ontem, em Madrid, polícia e manifestantes entraram em confronto, durante protestos da população contra as medidas restritivas aplicadas em algumas zonas da cidade, onde foram atiradas pedras contra as forças de segurança.



A correspondente da Antena 1, Daniela Santiago, visitou a casa de uma família portuguesa que vive estes dias com preocupação, em Vallecas, uma das áreas confinadas da capital espanhola.



Madrid é neste momento a região da Europa com mais casos ativos de Covid-19.