Covid.19. Brasil com 977 casos confirmados e 11 mortos

O correspondente da RTP no Rio de Janeiro afirma que a população está muito preocupada e revoltada com as declarações do Presidente do país.



O facto de Bolsonaro não divulgar publicamente o resultado dos dois testes de despite do novo coronavírus que realizou também não agrada à população.



Pedro Sá Guerra que a declaração do estado de calamidade "é mais uma medida que o senado aprovou e que permite ao Governo gastar mais dinheiro no combate ao Covid-19".



Vários estados do país já declararam o isolamento para a população, que não está a ser cumprido.



Nas ruas de várias cidades do Brasil a polícia e os bombeiros apelam à população para de manter em casa.