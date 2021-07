CPLP antecipa cenários pós covid em Bissau

“Vamos discutir a vida da comunidade, uma comunidade da cultura, da língua da ciência e da educação, vamos falar da democracia nos nossos países, vamos tratar de assuntos parlamentares, quais são as preocupações dos parlamentares da CPLP”, disse Odete Semedo, presidente do grupo guineense.



Segundo a deputada do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a covid-19 é uma preocupação a nível global, salientando que ainda se está a viver a pandemia.



A deputada salientou que também vão ser discutidos a questão da formação, principalmente o ensino da língua portuguesa, e a sua adoção como língua oficial da Organização das Nações Unidas (ONU).



“Há uma questão que também é cara a todos os países desta comunidade que é a livre circulação de pessoas e bens. Qual a nossa estratégia neste mundo globalizado”, afirmou Odete Semedo.



No encontro, que vai decorrer hoje e quinta-feira em Bissau, vão participar todos os países da CPLP, alguns dos quais virtualmente devido à pandemia do novo coronavírus.



A assembleia parlamentar antecede a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que se realiza em Luanda, Angola, nos próximos dias 16 e 17 de julho, altura em que organização comemora os seus 25 anos de existência.



Angola assumirá oficialmente a presidência da CPLP durante a cimeira, sucedendo a Cabo Verde, que teve o seu mandato prolongado por mais um ano devido à pandemia de covid-19.



Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.