CPLP debate cooperação económica e a guerra na Ucrânia

No encontro, os ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores dos nove Estados-membros da organização devem ainda apreciar o relatório de atividades para a implementação do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial (PAIGE) na comunidade, financiadas pelo Fundo Especial da CPLP, disseram fontes diplomáticas à Lusa.Este era pelo menos um dos pontos da agenda do Comité de Concertação Permanente (CCP) da organização, que se reuniu na quinta-feira num encontro preparatório da reunião do Conselho de Ministros.A XXVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP vai decorrer “de forma presencial" num hotel de Luanda, anunciou a organização em comunicado.No debate geral, os ministros “", acrescentou.Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.