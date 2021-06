CPLP decidiu "ignorar completamente" a pena de morte na Guiné Equatorial

"É evidente que os estados da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) ou a organização em si decidiram ignorar completamente a pena de morte" na Guiné Equatorial, disse Tutu Alicante, que fundou e dirige a organização de defesa de direitos humanos EG Justice, com sede em Washington, nos Estados Unidos.

Para o ativista, que juntamente com o jornal Diário Rombe, publicou recentemente um relatório sobre o aumento da corrupção e os vínculos políticos e económicos da Guiné Equatorial com os restantes países lusófonos desde a sua adesão à comunidade em 2014, este "fechar de olhos" às questões dos direitos humanos só pode ser explicado pelos ganhos financeiros que estes países estão a conseguir.

"Não se explica de outra maneira que sobre um país tão corrupto e tão conhecido pelas violações dos direitos humanos, na CPLP ninguém diga absolutamente nada. Desde que a Guiné Equatorial entrou na CPLP, milhares de milhões foram diretamente para empresas portuguesas ou brasileiras de construção", disse.

Apontou também o crescimento das relações com Moçambique, onde um dos filhos de Obiang casou com a filha do secretário executivo da CPLP à altura da admissão do país na organização, Murade Murargy, bem como o facto de um dos maiores hotéis da Guiné-Bissau pertencer à família do Presidente Obiang.

"Claramente, tem alguma coisa a ver com os investimentos económicos nesses países, que se faça `vista grossa` nos temas dos direitos humanos e da corrupção", sublinhou.

O diretor das EG Justice denuncia também "a realidade por detrás da farsa das conferências internacionais" para "lavar a imagem" do regime, numa referência à recente cimeira de empresários da CPLP, no início de maio, em Malabo.

"É para dar a ideia à comunidade internacional que se pode investir na Guiné Equatorial, só que uma vez que investes, se não estás em comunhão ou ligado a alguém do Governo, acabas por perder todas as tuas riquezas", disse.

Recordou que há vários exemplos de empresários espanhóis, italianos e de outros países europeus que acabaram nas cadeias do país quando recusaram pagar à família de Obiang ou a membros do Governo.

"Um terço tem de ir para um membro da família Obiang. São estas realidades que se escondem detrás de toda a farsa das conferências internacionais", disse, condenando a "cumplicidade" dos empresários com estas práticas.

"Sabem que vão perder muito dinheiro na corrupção, mas acabam por ganhar muito mais porque a corrupção na Guiné Equatorial permite maneiras de ganhar muitíssimo dinheiro", acrescentou.

Por isso, a semanas da cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP, em julho, em Luanda, Tutu Alicante apela aos países membros para que coloquem os direitos humanos à frente dos interesses económicos e políticos.

"Queremos que a CPLP, se admite um país como a Guiné Equatorial, vele pelo cumprimento dos princípios fundamentais da organização, o respeito pelos direitos humanos, por instituições democráticas e a abolição da pena de morte, princípios que garantem a dignidade do ser humano", disse.

Para Tutu Alicante, a pandemia de covid-19 mostrou claramente "a ineficácia" de países como a Guiné Equatorial.

"É um dos países mais ricos de África em renda per capita e, no entanto, a situação é desastrosa em qualquer escola ou hospital de Bata ou Malabo", disse, assinalando que a população não tem água corrente ou eletricidade constante, falta Internet, não há jornais e nas cadeias continua a haver "muitos presos políticos".

"Estas são as questões que queremos que os países da CPLP coloquem ao aceitar a Guiné Equatorial na organização", concluiu.