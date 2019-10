CPLP "é uma riqueza" e português deve ser usado para crescimento económico, diz MNE de São Tomé Princípe

Lusa02 Out, 2019, 20:07 | Mundo

Elsa Pinto participou hoje, em Lisboa, numa reunião com o secretário-executivo e embaixadores dos estados-membros daquela organização, com o objetivo de deixar a posição "clara e inequívoca" do novo executivo de São Tomé e Príncipe sobre os programas e dossiês em curso na instituição

"A CPLP para São Tomé e Príncipe é um espaço de concertação política por excelência. É aqui onde refletimos sobre os nossos interesses geopolíticos e geoestratégicos. E é também aqui onde sobrepomos a nossas diferenças, e a partir das nossas diferenças conjugamos pontos de interesse (...) para resolver problemas que resultam da nossa descontinuidade geográfica", defendeu.

E continuou: "aqui também onde podemos transformar a diferença em algo muito importante, sinergias entre vários países que emergem de vários continentes".

Porém, Elsa Pinto deixou uma mensagem aos seus pares sobre a utilização da língua comum, que esteve na base da criação da CPLP.

"Queremos que o português seja um português de ensino, de cultura, mas também um português que possa estar virado para o crescimento económico, para redução da pobreza", frisou.

A governante que passou por Portugal, de regresso da assembleia geral da Nações Unidas, em Nova Iorque, e a caminho do seu país, não teve desta vez outros encontros em Lisboa, além daquele na CPLP.

"São Tomé e Príncipe tem um governo novo, e importava que se posicionasse sobre tudo o que está programado, e sobre o que está sobre a mesa, os dossiers como o da mobilidade", disse, e esse foi o único objetivo do encontro em Lisboa, garantiu.

Mas, "em breve" prometeu voltar a Portugal para uma visita oficial, nessa sim para tratar de questões bilaterais.

"Teremos brevemente uma visita oficial a Lisboa, a convite do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e nessa altura falaremos da cooperação bilateral com Portugal", afirmou aos jornalistas, não revelando a data.