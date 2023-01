Cravinho no sudeste asiático para reativar relações económicas

Estas visitas do chefe da diplomacia portuguesa “constituem uma oportunidade para estreitar relações bilaterais com parceiros do sudeste asiático”, com especial foco no “crescente dinamismo económico” da região “num contexto de reorganização geoeconómica global”, indicou uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros.O périplo ocorre no seguimento da cimeira União Europeia (UE) - Associação das Nações do Sudeste da Ásia (ASEAN), realizada em dezembro passado em Bruxelas e que assinalou 45 anos de relações diplomáticas.João Gomes Cravinho manterá encontros com os homólogos tailandês, vietnamita e singapurense “”, referiu a mesma fonte, acrescentando que os assuntos que marcam a atualidade internacional também serão abordados.Na agenda do governante constam ainda encontros com vários agentes económicos e representantes de "think tanks" (grupos de reflexão), visitas a espaços culturais, e a locais de identidade marcadamente portuguesa, incluindo contactos com a comunidade.O MNE português estará em Banguecoque hoje e terça-feira, em Hanói na quarta e quinta-feira, chegando ao final desse dia a Singapura onde permanecerá na sexta-feira.