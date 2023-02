Cravinho participa na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU

O chefe da diplomacia portuguesa participa também hoje num evento paralelo organizado pela Missão da Ucrânia para assinalar o primeiro aniversário da invasão russa e manterá reuniões bilaterais para analisar temas da agenda internacional relacionados com os direitos humanos.Tem ainda previsto um encontro com o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), António Vitorino, e participará num jantar dos países da CPLP.Na terça-feira, entre outros pontos na agenda, João Gomes Cravinho intervirá no painel de alto nível sobre pena de morte e participará numa sessão paralela dedicada aos National Mechanisms for Reporting and Follow-up, que Portugal coorganiza com Marrocos e o Paraguai.Manterá ainda encontros bilaterais com homólogos, bem como com o Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, e com a presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric Egger.Composto por 47 estados, eleitos pela Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Direitos Humanos é o principal órgão intergovernamental do sistema das Nações Unidas responsável por abordar situações de violação dos direitos humanos.