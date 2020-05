Credores privados criam grupo de trabalho sobre dívida pública africana

"O Grupo de Trabalho dos Credores Privados de África (AfricaPCWG) é uma iniciativa que representa o ponto de vista dos credores privados internacionais que investiram em África e pretende trabalhar com os países nas suas necessidades de financiamento durante a covid-19", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

No texto, os credores alertam que um dos princípios já acordados é que não haverá um modelo único de renegociação da dívida porque isso faria os países africanos entrarem em incumprimento financeiro e ia arredá-los dos mercados financeiros internacionais no futuro.

"Entre os princípios de envolvimento já definidos está a crença de que uma solução única é contraproducente para as nações e o povo de África, porque arrisca desnecessariamente cortar o acesso aos mercados internacionais de dívida e é provável que leve a um aumento do custo do capital para todos os emissores soberanos e corporativos durante vários anos", escrevem os credores.

Cada país africano, acrescentam, "tem a sua dinâmica particular orçamental e social, com alguns destes governos já a terem desenvolvido um arduamente ganho acesso aos mercados de dívida a baixo custo, e estes perfis distintos têm de ser reconhecidos como parte de uma abordagem eficaz à gestão da dívida".

O fórum hoje anunciado "vai dar aos governos africanos, à Comissão Económicas das Nações Unidas para África (UNECA), ao G20, ao Fundo Monetário Internacional e outros bancos multilaterais de desenvolvimento um fórum através do qual todos os acionistas podem envolver-se de forma transparente e construtiva com diferentes categorias de investidores privados para coordenarem a resolução dos temas gerais que surgem com a pandemia da covid-19", lê-se ainda na nota hoje divulgada em Londres.

Entre os participantes estão os gestores de fundos Farallon Capital Europe, Aberdeen Asset Management, Amia Capital, Ninety One UK Limited, Greylock Capital Management e Pharo Management.

"A cooperação global é vital nesta crise da covid-19, e é por isso que os credores privados internacionais que investiram no continente criaram este grupo, estamos prontos para dar apoio a todos os países no continente caso a caso, garantindo que as condições para o acesso contínuo ao capital privado continuam disponíveis, o que é vital para o desenvolvimento das sociedades e das economias nos próximos anos", concluem os diretores dos fundos, citados no comunicado.

A criação deste grupo surge na mesma altura em que a UNECA está a ter reuniões com os ministros das Finanças africanos, na sequência da discussão pública que tem existido nos mercados financeiros africanos sobre como os governos podem honrar os compromissos e, ao mesmo tempo, investir na despesa necessária para conter a pandemia da covid-19, cujo número de mortos em África já ultrapassa os 2.500, em mais de 75 mil casos registados.

A assunção do problema da dívida como uma questão central para os governos africanos ficou bem espelhada na preocupação que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial dedicaram a esta questão durante os Encontros Anuais, que decorrem em abril em Washington, na quais disponibilizaram fundos e acordaram uma moratória no pagamento das dívidas dos países mais vulneráveis a estas instituições.

Em 15 de abril, também o G20, grupo das 20 nações mais industrializadas, acertou uma suspensão de 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,2 milhões de euros, em dívida bilateral para os países mais pobres, muitos dos quais africanos, até final do ano, desafiando os credores privados a juntarem-se à iniciativa.

Além disso, a UNECA, entre outras instituições, está a desenhar um plano que visa trocar a dívida soberana dos países por novos títulos concessionais que possam evitar que as verbas necessárias para combater a covid-19 sejam usadas para pagar aos credores.

Este mecanismo financeiro seria garantido por um banco multilateral com `rating` de triplo A, o mais elevado, ou por um banco central, que converteria a dívida atual em títulos com maturidade mais alargada, beneficiando de cinco anos de isenção de pagamentos e cupões (pagamentos de juros) mais baixos, segundo a UNECA.

No domingo, o presidente em exercício da União Africana, o chefe de Estado da África do Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu que a suspensão dos pagamentos da dívida deve vigorar durante dois anos e não apenas até dezembro.

O Instituto Financeiro Internacional já começou as reuniões com a UNECA e os ministros das Finanças africanos para tentar delinear um conjunto de regras que vão nortear as negociações sobre a necessidade de honrar os compromissos financeiros para com os credores e, ao mesmo tempo, investir na contenção da pandemia da covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.