Credores rejeitam adiamento da dívida da Zâmbia, país entra hoje em default

"Dada a nossa precária posição orçamental que requer que tratemos todos os credores da mesma forma, a Zâmbia não tem, infelizmente, outra alternativa que não seja acumular atrasos nos pagamentos da dívida", disse o ministro das Finanças num comunicado, depois de os credores terem votado contra o pedido de adiamento dos pagamentos.

"O Governo está fortemente empenhado na obtenção de um diálogo construtivo e muito transparente com todos os credores, incluindo os detentores dos títulos de dívida, para definir um processo cooperativo e ordenado para colocar a dívida de novo numa trajetória sustentável e assim poder sair desta situação de `default`", acrescentou Bwalya Ng`andu.

"Além disso, estamos confiantes que à medida que o Governo continua a partilhar informação com todos os credores, incluindo os conselheiros do comité, haverá um entendimento segundo o qual concordar com uma suspensão consensual do pagamento dos vencimentos atrasados é a única opção disponível para o país enquanto desenha um plano para colocar a dívida numa trajetória sustentável", acrescenta o ministro das Finanças.

As declarações do governante da Zâmbia, o primeiro país africano a entrar em `default` desde a pandemia de covid-19, surgem depois de o grupo de credores que detém a maioria dos títulos com maturidade a 2022, no valor total de 750 milhões de dólares (613 milhões de euros), e sobre a qual é devida uma prestação de 42,5 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de euros, ter rejeitado o pedido feito pela Zâmbia, em setembro, relativamente a uma moratória de seis meses para o pagamento deste valor.

O pedido de adiamento do pagamento destinava-se também a incluir as datas de vencimento de duas outras emissões, uma de mil milhões de dólares (845 milhões de euros) que vence em 2024, e outra de 1,25 mil milhões de dólares (mil milhões de euros) com data de 2027.

A Zâmbia deverá agora avançar para negociações com todos os seus credores para reestruturar a totalidade da dívida lançada em três emissões nos mercados internacionais nos últimos anos, que é de cerca de 12 mil milhões de dólares, o equivalente a 10,1 mil milhões de euros.

O `default`, que tecnicamente acontecerá no final do dia de hoje, quando termina o prazo para o pagamento, dará aos detentores dos títulos de dívida a possibilidade de reclamarem o pagamento imediato da totalidade do valor investido nas três emissões, o que deverá ser improvável dado que sabem que o país não tem liquidez para isso, mas se for o caso, a Zâmbia ficará fora dos mercados internacionais durante os próximos anos.