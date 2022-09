Cresce o sentimento de direita em Itália em vésperas de eleições

A região de Marche, no adriático, bastião dos radicais de direita, era governada pelo centro-esquerda. Agora passou a ser governada, pela primeira vez, pela direita.





Esta região é uma das únicas duas em que o presidente do governo local é do partido de Giorgia Meloni, os Irmãos de Itália, de extrema-direita, que podem vencer a eleição do próximo domingo. E a população deseja a mudança também no país.Reportagem do enviado especial da Antena 1 a Itália, Mário Rui Cardoso, em Marche.