Crescente Vermelho Palestiniano anuncia libertação por Israel de dois funcionários em Gaza

Os dois elementos tinham sido detidos em março durante uma ofensiva do exército israelita nas imediações do hospital Al Amal, em Khan Younis, no sul do enclave palestiniano.

"Esta manhã, as forças de ocupação libertaram dois membros da equipa de ambulâncias do Crescente Vermelho Palestiniano: Ahmad Abdul Khaliq Abu Taima e o paramédico Mumin Shabab al Taif", anunciou a organização numa mensagem divulgada na rede social x (antigo Twitter).

Segundo a mesma fonte, os dois homens estavam a trabalhar no hospital quando foram detidos a 24 de março e encontram-se agora no hospital.

O Crescente Vermelho Palestiniano fez ainda saber que outros quatro trabalhadores continuam detidos por Israel e que "o seu destino é desconhecido".

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes dos islamitas palestinianos do Hamas a 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva, que já provocou quase 35.000 mortos, segundo o Hamas, que governa o enclave palestiniano desde 2007.