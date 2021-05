Crescimento do PIB da OCDE desacelera para 0,3% no 1.º trimestre

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sublinha que o nível de atividade no conjunto da OCDE entre janeiro e março era ainda 2,6% inferior ao do quarto trimestre de 2019, antes do início da pandemia.

A organização refere que a contração do PIB nos primeiros três meses de 2021 foi particularmente significativa na Alemanha (-1,7%), Reino Unido (-1,5%) e Japão (-1,3%), uma vez que estes três países tinham registado crescimentos entre outubro e dezembro, respetivamente 0,5%, 1,3% e 2,8%.

A atividade também diminuiu em Itália, mas a um ritmo mais lento (-0,4% em comparação com -1,8% no trimestre anterior).

A França foi uma exceção na Europa com um crescimento positivo de 0,4% entre janeiro e março depois de ter registado um recuo de 1,4% no quarto trimestre de 2020.

No conjunto da zona euro, a atividade diminuiu 0,6% nos primeiros três meses deste ano, depois de ter diminuído 0,7% entre outubro e dezembro.

Nos Estados Unidos, o PIB aumentou 1,6% no primeiro trimestre de 2021, enquanto no trimestre imediatamente anterior tinha subido 2,3%.

No primeiro trimestre deste ano face ao último trimestre de 2019, antes do início da pandemia, entre os membros do G7, o Reino Unido registou o maior recuo (-8,7%) e os Estados Unidos a menor contração (-0,9%).