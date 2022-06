Criação de emprego e sustentabilidade são desafios da segurança social timorense

"Estes são desafios que enfrentamos como sociedade. Não tenho dúvidas que a Segurança Social é um pilar fundamental do desenvolvimento humano, essencial para alcançar sociedades mais desenvolvidas, mais inclusivas e solidárias", afirmou Armanda Berta dos Santos, também ministra da Solidariedade Social e Inclusão

Numa intervenção no arranque da conferência "Segurança Social e Desenvolvimento Humano", a governante lembrou os desafios da criação do sistema timorense, atualmente com cinco anos.

O resultado foi uma "escolha informada e consciente", que define também "a escolha de um modelo de sociedade", com um regime público, contributivo e de benefícios definidos, gerido essencialmente em repartição, onde o valor das contribuições e das prestações é proporcional às remunerações declaradas, disse.

Hoje, o país vive confrontado entre a oportunidade de uma população jovem, que pode ajudar a criar excedente no sistema de segurança social, e a realidade da grande falta de emprego, o que pode pôr em risco a sustentabilidade do sistema, destacou.

Apesar disso, a governante lembrou o que já foi conseguido na construção do Sistema de Segurança Social timorense, desde em 2012 com um regime transitório exclusivamente para trabalhadores do Estado, a que se somou o regime geral contributivo a partir de 2016.

Em apenas quatro anos, entre 2017 e 2021, o total de trabalhadores registados no regime geral mais do que duplicou, de 51.467 para quase 119 mil, com o número de entidades empregadoras a crescer de 240 para 4.173.

No final do ano passado os "excedentes acumulados, para capitalização no fundo de reserva, ultrapassavam os 115 milhões, o que representa cerca de 7,6% do PIB não petrolífero", indicou a ministra.

Exemplos da experiência

A embaixadora de Portugal em Díli, Manuela Bairos, apresentou o exemplo do desenvolvimento de Portugal e do que ela própria vivenciou nos Açores, notando a melhoria significativa no que toca aos apoios sociais a partir do 25 de Abril.

Manuela Bairos disse que a "sustentabilidade dos sistemas de proteção social" continua a ser "um grande desafio" e referiu-se às "muitas crianças carenciadas em idade escolar ou idosos apoiados", em vários projetos apoiados por Portugal.

"A sociedade e as suas instituições e sistemas existem para servir as pessoas em concreto, com as suas necessidades presentes e os seus sonhos de futuro. Tivemos oportunidade de ver os rostos das pessoas às quais a proteção social acode às necessidades presentes e alimenta sonhos de futuro", considerou.

O coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste, Roy Trivedy, disse que as atuais crises, provocadas pela pandemia da covid-19 e pela invasão da Ucrânia, são uma "oportunidade para atuar e melhorar sistemas de proteção social".

"O mundo vive com mais desigualdades entre quem tem condições para viver bem e os que não têm. Como protegemos os mais vulneráveis na nossa sociedade? Medidas efetivas de proteção social ajudam indivíduos e famílias a garantir um futuro em segurança, e ajudam a que as pessoas alcancem os seus objetivos", considerou.