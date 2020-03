Criador da net avisa que sistema é inseguro para as mulheres

A tendência para o aumento do abusoestá a levar as mulheres a deixarem os postos de trabalho e as meninas as escolas, prejudicando a forma como se relacionam e pensam. Situação que leva Berners Lee a afirmar:

Este alerta ocorre um ano após o lançamento do Contrato para a web, um plano de ação global que pretende salvar a web de forças que ameaçam prejudicá-la.

A divisão digital que mantêm mais de metade das mulheres no mundo offline, ou seja, afastadas da web por falta de equipamentos ou habilidades;

A área da segurança online , que de acordo com um estudo realizado pela Web Foundation de Berners-Lee, mais de metade das mulheres jovens já sofreu um caso de violência no ciberespaço;

A área relativa aos sistemas de inteligência artificial que sendo mal projetados expandem a discriminação.

Em carta aberta, escrita em comemoração do 31.º aniversário da web, o criador reforçou a sua preocupação não só com as mulheres, mas também“Cabe a todos nós fazermos da Web um espaço de todos” e “isso requer a atenção de todos os que moldam a tecnologia, de CEO, engenheiros, académicos e funcionários públicos”, refere a carta.Berners-Lee destaca três áreas que precisam de ser tratadas com urgência:Face ao Covid-19, Berners-Lee referiu que mais do que nunca o surto demonstrou o quão urgente é a atuação nestas áreas.Neste sentido, o inventor apelou às empresas e aos governos que enfrentam abusospara que a resolução deste problema seja uma prioridade máxima.Mais dados precisam de ser publicados sobre as experiências das mulheres, enquanto produtos, políticas e serviços devem ser projetados com base em dados ede mulheres de todas as origens, salientou Berners-Lee.O criador acrescentou que os governos precisam de fortalecer as leis que responsabilizam os agressorese as vítimas a testemunharem os abusos.