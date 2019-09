Criadores portugueses tomam de assalto a Place Vendome durante Semana da Moda de Paris

Lusa24 Set, 2019, 18:46 | Mundo

Esta apresentação dos três `designers` portugueses, que vai decorrer no dia 26 de setembro, entre as 18:30 as 21:00, vem cimentar a estratégia comum do Portugal Fashion e ModaLisboa na capital francesa que começou em junho deste ano, e visa promover os criadores nacionais de forma mais coordenada fora do país.

"Depois da primeira ação realizada em parceria, esta estratégia pretende reforçar a lógica de cooperação, bem como servir de referência, marcando o início de um alinhamento setorial mais alargado, funcional e colaborativo entre os diferentes `players`", pode ler-se no comunicado enviado pelo Portugal Fashion à agência Lusa.

O evento vai acontecer no Hotel d`Évreux, em plena Place Vendome, e cada criador vai ter uma sala onde mostrará as suas propostas para a Primavera/Verão 2020. Este evento decorre durante a Semana da Moda de Paris.

Katty Xiomara apresenta uma coleção inspirada nos movimentos circulares da vida, que designa como "After Now".

Luís Buchinho vai centrar-se no tema "Turista acidental", com preocupações que visam a gentrificação e a sustentabilidade.

Os anos 20 são a inspiração de Luís Carvalho, que centra a sua coleção para as estações quentes de 2020 na emancipação da mulher.

No dia 30 de setembro, Portugal vai ter mais uma ação de destaque no calendário da Semana da Moda na capital francesa com o evento Zona Industrial ModaPortugal, onde vão estar reunidas cinco empresas de confeção de vestuário e de produção de tecidos nacionais: Calvelex, Paulo de Oliveira, Polopique, Riopele e Twintex.

Este evento vai contar com uma instalação de imersão digital curada pelo `designer` português Miguel Flor, assim como uma `performance` musical em português.