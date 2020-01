Criança encontrada morta no trem de aterragem de avião da Air France

Foi encontrada sem vida uma criança no trem de aterragem de um avião da Air France. O aparelho chegou ao aeroporto Charles de Gaulle proveniente de Abidjan, na Costa do Marfim. A criança terá cerca de 10 anos, de acordo com uma associação humanitária francesa.