Criança morre no naufrágio no Japão, elevando para 11 o número de vítimas mortais

O barco, que naufragou na tarde de sábado ao largo da península de Shiretoko, na ilha de Hokkaido, transportava 26 pessoas, sendo dois tripulantes e 24 passageiros, incluindo duas crianças.

Segundo a Guarda Costeira, citada pela agência de notícias francesa AFP, 15 passageiros continuam desaparecidos.

As 11 vítimas mortais são sete homens e três mulheres, encontrados no domingo, e uma criança, cuja morte foi confirmada hoje pela autoridade marítima.

Apesar da previsão de mau tempo, o barco turístico `Kazu I` partiu na manhã de sábado para uma viagem ao longo de um dos flancos da península de Shiretoko, uma área natural preservada a nordeste da grande ilha japonesa de Hokkaido, no norte do Japão.

A tripulação enviou um pedido de socorro às 13:13, horário local (05:13 hora de Lisboa), informando que o barco estava a afundar, com a proa inclinada a 30 graus.

Mas devido ao mau tempo, os primeiros barcos para as operações de busca e salvamento só chegaram ao local mais de quatro horas depois do pedido de socorro, disse na segunda-feira aos jornalistas Yoshihiko Kagawa, porta-voz do Governo japonês,

Quanto aos aviões mais próximos, Yoshihiko Kagawa explicou que estavam em patrulha noutro lugar, tendo de reabastecer e levar mergulhadores a bordo antes de se deslocar para o local do naufrágio, atrasando a sua resposta.

As Forças de Autodefesa do Japão (SDF), a polícia e os barcos de pesca da região participaram nas operações de busca na segunda-feira, tendo a imprensa local relatado que alguns corpos foram recuperados do mar e outros da costa.

Todos os passageiros usavam coletes salva-vidas, mas as águas da região são muito frias nesta altura do ano, com uma temperatura de apenas dois ou três graus durante o dia, estando mesmo geladas em algumas zonas.

O mar também estava agitado no momento do acidente, o que levou os barcos de pesca nas proximidades a regressar ao porto antes do meio-dia de sábado, devido às ondas altas e vento forte, segundo uma cooperativa de pesca local citada pela agência da imprensa japonesa Kyodo.