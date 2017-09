Crianças e jovens enfrentam abusos nas rotas migratórias do Mediterrâneo

Jorge Almeida - RTP12 Set, 2017, 07:09 / atualizado em 12 Set, 2017, 07:13 | Mundo

Os dados da UNICEF e da OIM dão conta de um número impressionante. Setenta e sete por cento das crianças e jovens que viajam pela rota do Mediterrâneo Central sofrem experiências pessoais de abuso, exploração e práticas, que por vezes chegam a tráfico humano.



As crianças e os jovens em movimento têm muito mais probabilidades de serem vítimas de exploração e tráfico do que os adultos com idade igual ou superior a 25 anos: quase o dobro de probabilidade na rota do Mediterrâneo Oriental e mais 13% na rota do Mediterrâneo Central.







Aimamo, um adolescente de 16 anos não acompanhado, da Gâmbia, entrevistado num abrigo em Itália, descreveu ter sido obrigado pelos traficantes a meses de trabalho físico esgotante quando chegou à Líbia. "Se tentas fugir, disparam sobre ti. Se paras de trabalhar, espancam-te. Éramos verdadeiros escravos. No final do dia, trancavam-nos sem que pudéssemos sair."



O relatório baseia-se nos testemunhos de cerca de 22.000 migrantes e refugiados, incluindo cerca de 11.000 crianças e jovens, entrevistados pela OIM. "A dura realidade é que atualmente é prática comum as crianças que se deslocam pelo Mediterrâneo serem abusadas, traficadas, espancadas e discriminadas", afirmou Afshan Khan, Directora Regional da UNICEF e Coordenadora Especial para a Crise de Refugiados e Migrantes na Europa.







O relatório mostra ainda que, embora todas as crianças em movimento corram um risco elevado, as que são originárias da África subsariana têm muito mais probabilidade de serem vítimas de exploração e tráfico do que as provenientes de outras partes do mundo.



A rota do Mediterrâneo Central é particularmente perigosa, dado que a maioria dos migrantes e refugiados passa através da Líbia, que continua dominada pela anarquia, por milícias e criminalidade.



Em média, os jovens pagam entre 1.000 e 5.000 euros pela viagem e muitas vezes chegam à Europa endividados, o que os expõe a novos riscos.







O relatório apela a todas as partes interessadas – países de origem, trânsito e destino, à União Africana, à União Europeia, organizações internacionais e nacionais com o apoio da comunidade de doadores – que deem prioridade a uma série de medidas.



O estabelecimento de vias seguras e regulares para as crianças em movimento; o reforço dos serviços para proteger as crianças migrantes e refugiadas, seja em países de origem, trânsito ou destino; a criação de alternativas à detenção de crianças em movimento; um trabalho entre os vários países para combater o tráfico e a exploração; e o combate à xenofobia, ao racismo e à discriminação contra todos os migrantes e refugiados.