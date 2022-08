Crianças em África estão em risco devido à seca e à falta de água potável

Foto: Atlas Green - Unpslash

Um problema que ocorre em especial no centro do continente e que se junta a subnutrição e doenças, alerta a UNICEF. A Organização Mundial de Saúde revela que o Sahel é a região do mundo onde mais crianças morrem, devido à má qualidade da água e à falta de saneamento básico.