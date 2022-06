Crianças em risco. Joanesburgo a braços com poluição intensa

Esta semana um forte cheiro a enxofre em Joanesburgo despertou o tema da qualidade do ar na discussão pública. De acordo com estudos recentes, os altos níveis de poluição atmosférica na cidade reduziram a esperança de vida em três anos, sendo as crianças quem está em maior risco.