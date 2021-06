crianças entre os grupos mais afetados pela guerra em Cabo Delgado, alerta Suécia

"As crianças estão entre as mais afetadas pelo conflito", lê-se no documento divulgado no dia internacional que lhes é dedicado.

"Estamos profundamente preocupados com a situação humanitária em Cabo Delgado. Neste momento, estamos a trabalhar juntamente com o Governo [moçambicano], as Nações Unidas, parceiros internacionais e locais para garantir que as pessoas afetadas pelo conflito, entre as quais crianças e mulheres, recebam o devido cuidado, apoio e proteção. Precisamos encontrar soluções de longo prazo para dar-lhes a esperança de um futuro melhor", referiu Mette Sunnergren, embaixadora sueca.

Nos últimos seis meses, a Suécia desembolsou 63 milhões de coroas (cerca de 6,2 milhões de euros) para assistência e proteção aos deslocados internos e às comunidades anfitriãs.

Cerca de metade do valor foi entregue ao Programa Alimentar Mundial (PAM), beneficiando igualmente de apoio o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Cruz Vermelha Internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a organização não-governamental (ONG) Save The Children, entre outras entidades.

A ajuda sueca irá assegurar "a resposta imediata às necessidades básicas das crianças em termos de abrigo, alimentação, assistência médica e medicamentosa e terá especial enfoque na proteção da criança e na violência baseada no género", refere-se no comunicado.

Após os recentes ataques ao distrito de Palma, cinco milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros) foram alocados ao Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas (CERF), fazendo da Suécia "o maior doador", daquele fundo, destaca a presença diplomática em Maputo.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, com alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.800 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o Governo moçambicano.

O número de deslocados aumentou com o ataque contra a vila de Palma em 24 de março, uma incursão que provocou dezenas de mortos e feridos, sem balanço oficial anunciado.

As autoridades moçambicanas anunciaram controlar a vila, mas aquele ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do empreendimento que tinha início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico na próxima década.