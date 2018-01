Crianças fazem "carreira" como guias para mendigos em Moçambique

Lusa27 Jan, 2018, 10:19 | Mundo

Já passou seis anos a palmilhar as ruas da capital provincial de Manica, centro de Moçambique, a guiar a avó, cega, de 62 anos, na recolha de esmolas.

Salvador Marcelino desenha estratégias para lidar com a chuva e troca o passeio pelo alpendre de estabelecimentos comerciais, levando a avó para junto da porta, para garantir que recebem suficiente para a sobrevivência de outros cinco familiares - todos órfãos e menores - que dependem da coleta diária para se alimentar.

"Se não coletar, dormimos com fome", diz à Lusa, Salvador Marcelino, sublinhando que consegue recolher uma média diária de 50 meticais nos dias ruins e até 100 nos dias bons, mesmo assim largamente abaixo das necessidades, e "isso força a rotina, faça chuva, faça sol".

Dezenas de crianças-cicerones estão nas ruas de Chimoio, em pontos fixos ou em circulação, para poder levar comida para casa, uma condição que as sujeita a frequente violência psicológica e social, o que pode fragilizar o seu futuro e próprio país, alertam diferentes fontes à Lusa.

"As crianças-cicerones são uma realidade das capitais províncias, com mais visibilidade em Chimoio, e estamos preocupados com a situação" refere Domingos Neves, delegado provincial da Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique (ACAMO) em Manica.

Não existem estatísticas oficiais sobre quantas crianças guiam seus parentes para a mendicidade, mas quase todos os dias há novas crianças nas ruas.

A maioria são filhos ou netos de cada mendigo, mas há também guias alugados.

Domingos Neves considera que a exposição de crianças à situação de mendicidade "é violenta", comprometendo seriamente a sua vida social, pela tendência de pedir esmola se tornar um vicio destruidor.

"Isso faz com que esse grupo não contribua para a economia do país", criando-se "uma comunidade de mendigos", sublinhou.

Bem trajada, Cristina Eugénio, 12 anos, guia a avó há sete.

De casaco vestido, exibe um relógio colorido de fabrico chinês, enquanto passa na Avenida de Trabalho, e diz ser fruto da mendicidade.

"As coletas têm sido misericordiosas, apesar de insultos e violência física"de transeuntes, precisou Cristina Eugénio, que guia a avó 10 horas ao dia, entre passeios das principais avenidas, mercados informais e supermercados, além dos pontos fixos.

Zeca Samuel, 12 anos, pés descalços e calções com várias emendas, tornou-se guia para a mendicidade há três meses.

Ainda envergonhado, está a ser instruído por um primo da mesma idade para dominar as ruas de Chimoio, conhecer pontos de travessia para evitar acidentes, e assegura que a quantidade de dependentes da esmola na sua família deixou-o sem opções.

"Nunca temos remanescente de dinheiro, tudo vai para comida", diz à Lusa, lamentando "as brigas constantes e violência fisica" entre as crianças-cicerones "durante a disputa por alimentos oferecidos nas posições".

Um programa do governo, em parceria com a ACAMO, oferece apoio aos deficientes visuais, dando acesso grátis ao ensino nas escolas publicas, mas várias vezes as salas são trocadas por ruas, supostamente para combater a pobreza.

"Temos um grande apoio do Governo, mas a ajuda ainda é insignificante, e são precisos mais apoios, porque se não combatemos isto agora, comprometemos o futuro" conclui Domingo Neves, que convida organizações nacionais e internacionais a cooperarem.