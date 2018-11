Crianças neandertais do sul de França foram expostas a chumbo tóxico

Lusa01 Nov, 2018, 09:34 | Mundo

A investigação, que teve como pano de fundo a análise aos dentes de duas crianças, prova que ambas "ingeriam ou inalavam chumbo tóxico dentro das cavernas em que viviam", a 25 quilómetros de um depósito deste metal, sublinhou em comunicado a Universidade Nacional Australiana (UNA), que liderou o estudo.

Publicada na revista científica Science Advances, esta é agora a mais antiga prova da exposição de hominídeos ao chumbo.

"Há 250.000 anos, esta região do sudeste da França era muito mais fria e sazonal do que é agora", disse Tanya Smith, a investigadora principal. Com o estudo, "ficou comprovado que a exposição aconteceu no período mais frio de [vários] invernos sucessivos", disse Hannah James, membro do grupo de pesquisa.

James explicou ainda que a descoberta foi feita através de um método que liga sinais ambientais registados na composição química dos dentes dos hominídeos com a idade do indivíduo e a época do ano em que foram registados.

No decorrer da investigação, a equipa utilizou instrumentos de alta sensibilidade que permitiram revelar que uma das crianças nasceu na primavera e foi desmamada dois anos e meio depois, durante o outono.

O especialista indicou que o próximo passo será investigar o que os neandertais faziam durante o inverno que causava tanta exposição dos filhos ao chumbo.