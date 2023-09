Crianças sem escolaridade no mundo sobem para 250 milhões, indica UNESCO

O aumento está também ligado à "estagnação contínua dos progressos na educação em todo o mundo" e põe em causa a realização de um dos principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para 2030

Num comunicado divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a sua diretora-geral, Audrey Azoulay, alerta que "a educação está em estado de emergência" e apela à mobilização urgente dos Estados, "se não quiserem alienar o futuro de milhões de crianças".

"Embora tenham sido feitos esforços consideráveis nas últimas décadas para garantir uma educação de qualidade para todos, os dados da UNESCO mostram que o número de crianças fora da escola está a aumentar", afirmou Azoulay.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 apela a uma educação de qualidade para todos até 2030. Para o atingir, os peritos da UNESCO consideram que seriam necessários mais seis milhões de crianças no ensino pré-escolar, mais 58 milhões de crianças e jovens na escola e, pelo menos, 1,7 milhões de professores do ensino primário formados.

Há um ano, na Cimeira das Nações Unidas sobre a Transformação da Educação, 141 países comprometeram-se a transformar os seus sistemas educativos para acelerar o progresso em direção a este objetivo.

De acordo com Azoulay, para que os países atinjam os seus objetivos, 1,4 milhões de crianças têm de ser inscritas anualmente no ensino pré-escolar até 2030 e os progressos nas taxas de conclusão do ensino primário têm de quase triplicar.

Desde 2015, a percentagem de crianças que concluem o ensino primário aumentou menos de 3 pontos percentuais, para 87%. Entretanto, a percentagem de jovens que concluem o ensino secundário aumentou menos de 5 pontos percentuais, para 58%.