Crias de leão eutanasiadas por falta de espaço

Desde 2012 tinham nascido no zoo de Boras 13 leõzinhos, que foram apresentados à imprensa como motivo de orgulho e prova das boas condições sanitárias e alimentares que o zoo oferece aos animais. Recebeu cada qual o seu nome e foram motivo de júbilo para o público e para a opinião publicada.



Mas agora, o diário sueco Aftonbladet revelou na sua edição de ontem que apenas sobrevivem duas dessas crias. Dos onze que morreram, a maioria - nove - foi sacrificada deliberadamente.



O director do zoo, Bo Kjellson, comentou embaraçado à cadeia de televisão SVT a notícia do jornal: "É difícil de explicar, mas a verdade é que não podemos manter determinados animais". E precisou que a falta de espaço agrava as tensões entre os animais, que rapidamente começam a comportar-se como jovens adultos e a combater entre si por um território próprio.