Crimes contra crianças registaram "aumento considerável" no Mali nos últimos três anos

Entre julho de 2017 e março de 2020, foram cometidas 1.764 violações graves contra 1.092 crianças (251 raparigas, 811 rapazes e 30 de sexo indeterminado), segundo o relatório sobre o impacto do conflito armado nas crianças no Mali, apresentado ao Conselho de Segurança da ONU.

"Isto representa um aumento considerável em relação aos números apresentados no relatório anterior (740 violações graves cometidas contra 507 crianças), que abrangeram um período mais longo (três anos e meio)", acrescenta o documento, citado pela agência France-Presse (AFP).

Nas conclusões, Guterres disse estar "extremamente preocupado" com este aumento, em particular com os "casos confirmados de recrutamento e utilização de crianças, assassínios ou danos físicos a crianças, ataques a escolas e hospitais e negação do acesso humanitário".

"Exorto todas as partes em conflito no Mali a porem um fim imediato às graves violações, a libertarem todas as crianças nas suas fileiras e a cumprirem o direito internacional humanitário e dos direitos humanos", acrescentou o português.

O secretário-geral da ONU destacou os "novos casos de recrutamento e utilização de crianças pelas Forças Armadas do Mali" e pediu às autoridades do país a "institucionalização de uma formação para a proteção de crianças" junto das forças de defesa e segurança do país.

Guterres sublinhou a "tendência perturbadora" representada pelo forte aumento do número de ataques confirmados a escolas e hospitais, que mais que triplicou em relação ao período anterior.

A instabilidade que afeta o Mali começou com o golpe de Estado em 2012, quando vários grupos rebeldes e organizações fundamentalistas tomaram o poder do norte do país durante 10 meses.

Os fundamentalistas foram expulsos em 2013 graças a uma intervenção militar internacional liderada pela França, mas extensas áreas do país, sobretudo no norte e no centro, escapam ao controlo estatal e são, na prática, geridas por grupos rebeldes armados.

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia.