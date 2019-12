Crimes de guerra. Procuradora do TPI avança acusação contra Israel

A procuradora gambiana Fatou Bensouda tem em andamento a queixa contra o Estado israelita, assente na crença de que Israel cometeu crimes de guerra na Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. “Estou convencida de que há uma base razoável para prosseguir com uma investigação sobre a situação na Palestina, tendo em conta o artigo 53(1) do Estatuto [de Roma]”, fez saber esta sexta-feira Bensouda.Na declaração da procuradora-chefe colocada no site do TPI pode ler-se que a advogada gambiana, face a esse cenário de crimes de guerra levados a cabo por Israel, acredita “não haver razões substanciais para acreditar que uma investigação não serviria aos interesses da justiça”.Fatou Bensouda remeteu entretanto ao tribunal da Haia um pedido para se pronunciar sobre a amplitude jurisdicional do TPI. Antes de prosseguir com o processo visando as investidas israelitas nos territórios, a chefe dos procuradores pretende ver afastados os entraves já acenados, por exemplo, pelo procurador israelita, Avichai Mandelblit.Mandelblit sustenta que “apenas Estados soberanos podem delegar jurisdição criminal ao Tribunal Penal Internacional” e que “a Autoridade Palestiniana não cumpre este critério”.Baseando a sua argumentação no facto de a Autoridade Palestiniana não ser um Estado soberano e não ter, por isso, poder soberano sobre aqueles territórios, Avichai Mandelblit referiu entretanto que “a posição jurídica do Estado de Israel, que não faz parte do TPI, é que o Tribunal não tem jurisdição em relação a Israel e que qualquer acção palestiniana com relação a este tribunal é inválida em termos legais”.

Netanyahu invoca direitos bíblicos

Numa primeira reacção do executivo israelita ao anúncio de Bensouda de decidir avançar com o processo palestiniano, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu veio já dizer que “este é um dia negro para a verdade e a justiça” e “uma decisão escandalosa e sem fundamento”.

Invocando os textos sagrados, Netanyahu lamentou que “o TPI se tenha tornado numa arma política na luta contra Israel. Eles querem tornar o facto de os judeus viverem em Israel, a sua terra natal, num crime de guerra. É absurdo”.





Bensouda “ignorou por completo os fundamentos jurídicos que lhe apresentámos. E ignorou a verdade e a história quando disse ser um crime de guerra os judeus viverem na sua terra natal, a terra da Bíblia, a nossa terra ancestral. Não ficaremos em silêncio. Não nos curvaremos perante essa injustiça”, atirou o primeiro-ministro.

Palestinianos sublinham importância deste dia

A Organização da Libertação da Palestina saúda a declaração de Bensouda: “Hoje assinala-se o quão importante são os passos palestinianos, determinados e dentro dos princípios, de acordo com o sistema internacional, funcionando como meio de proteção para o povo palestiniano”.No comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, saúda igualmente “o anúncio [de Fatou Bensouda]” para sublinhar que “este é um desenvolvimento há muito esperado para fazer avançar o processo após quase cinco longos e difíceis anos de exame preliminar”.A 1 de Abril de 2015, a Autoridade Palestiniana teve a sua primeira vitória institucional na diplomacia internacional com a investidura enquanto membro do TPI, uma luta que vinha travando há vários anos e que contou com feroz oposição dos sucessivos executivos israelitas.

Dois meses depois das primeiras assinaturas e formalidades, a Autoridade Palestiniana passou nesse 1 de Abril a fazer parte do tribunal sediado na Haia. A pertença ao TPI, um tribunal para crimes que conseguem escapar aos tribunais nacionais, foi então considerado como um passo da maior relevância para os palestinianos, apesar de não assegurar automaticamente que pudessem logo nesse ano colocar Israel no banco dos réus.





Com luz verde para aceitar as queixas dos palestinianos, duas semanas depois Fatou Bensouda abria um primeiro procedimento formal visando “crimes de guerra” cometidos por Israel contra território palestiniano. A advogada gambiana dava assim seguimento à queixa enviada ao tribunal pelos palestinianos.Já então estava em aberto esse cenário de negação por parte de Israel, cabendo ao tribunal decidir se havia terreno firme para prosseguir com a investigação e perceber de que forma seria encarado o processo tendo em conta a não-pertença de Israel ao TPI.

A questão do escopo jurisdicional do TPI

“Após quase cinco anos de exame preliminar, o povo palestiniano espera deste tribunal ações congruentes com a urgência e a gravidade da situação na Palestina e justamente exige que essas medidas sejam tomadas sem demora”, sublinha o comunicado palestiniano remetido à imprensa.Contra a argumentação de Mandelblit, a parte palestiniana lembra que tem aqui os mesmos direitos concedidos na Haia aos Estados-membros da ONU, organização que já reconheceu a Palestina como um estado “não-membro”, com o estatuto de observador. Embora a designação não confira a adesão, permite contudo que partilhe de muitos benefícios, incluindo a capacidade de subscrever tratados e estatutos”.Em 2015, os palestinianos assinaram o Estatuto de Roma e tornaram-se parte desse tratado que rege o TPI. Mas nem Israel nem os Estados Unidos são partes no estatuto, o que ajuda agora a manter este impasse jurídico que Fatou Bensouda quer ver dirimido.