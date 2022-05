Crise alimentar pode piorar nos próximos meses caso continue bloqueio a exportações da Ucrânia

Segundo o chefe do Programa Alimentar Mundial (PAM), David Beasley, se os carregamentos dos cereais e de outros produtos agrícolas não forem retomados a partir do porto de Odessa na Ucrânia, "estaremos perante um problema complexo porque os armazéns podem estar cheios, mas sem navios para os transportar poderemos assistir a situações de fome em todo o mundo", previu.

"Pode-se imaginar o que acontece quando o país que é o fornecedor do pão do mundo, capaz de alimentar 400 milhões de pessoas, está em guerra. É uma crise absoluta", afirmou Beasley, numa discussão, no Fórum de Davos, sobre como reverter a crise alimentar.

Durante o debate, o vice-primeiro ministro vietnamita Le Minh Khai disse que o problema mais importante a ser resolvido é "restaurar as cadeias de abastecimento globais", que foram interrompidas ou abrandadas primeiro pela pandemia da covid-19 e nos últimos três meses com a guerra na Ucrânia.

O vice-presidente da Tanzânia, Philip Isdor Mpango, admitiu que o seu continente sofre as consequências de "más políticas agrícolas", para além das consequências das alterações climáticas e da pandemia, que ainda se fazem sentir no tecido económico e social da África.