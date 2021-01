Crise climática. Vaticano fala em "obrigação moral" dos países ricos para com os pobres

Ottmar Edenhofer, diretor do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, na Alemanha, foi recentemente nomeado conselheiro científico da agência do Vaticano que se foca na justiça para os refugiados e pobres.A sua nomeação surgiu depois de, em 2019,. Para o sumo pontífice, o eventual fracasso em dar resposta a esta emergência seria “um ato brutal de injustiça” para com os pobres e as gerações futuras.Agora, Edenhofer admitiu aoa esperança de poder ajudar a guiar as ações tomadas pelos Governos.“As condições climáticas extremas desencadeadas pela desestabilização do nosso clima estão já a ditar movimentos migratórios por todo o mundo”, explicou o especialista.Para Edenhofer, “infelizmente, se o planeta continuar a aquecer, a migração e os conflitos provavelmente continuarão a aumentar”.. Por essa razão, é uma grande honra e responsabilidade poder fornecer conselhos científicos à Santa Sé acerca destes importantes assuntos”.Esse problema de justiça poderá, para o também economista Edenhofer, ser mitigado através de uma compensação dos países ricos, mais responsáveis pela emissão de gases tóxicos, aos países pobres.“Eles [países ricos]. Não há dúvidas quanto a isto”, argumentou, adiantando que este tema será brevemente debatido no Vaticano.

Será “impossível” convencer Trump sobre crise climática

Questionado sobre se líderes como Donald Trump ou Jair Bolsonaro, que continuam a negar a existência de uma crise climática, poderão ser persuadidos a mudar de opinião, Edenhofer“Mas outros líderes, como Joe Biden, e também na China, estão convencidos. A China está totalmente consciente de que irá sofrer os impactos das alterações climáticas no fornecimento de água, o que causará problemas enormes”, declarou.“Proteger cidadãos é uma das principais funções dos Governos, e estes não podem ignorar riscos existenciais”, alertou o especialista. “E, nos países pobres, o impacto das alterações climáticas não é apenas uma possibilidade futura; está a ser sentido já hoje”.Segundo o conselheiro do Vaticano, a mensagem dura que o papa transmitiu sobre o clima foi importante não só para os católicos romanos, mas também para os cristãos evangélicos. “Não podemos subestimar o facto de o papa estar a falar para 1.300 milhões de pessoas”, sublinhou.“Diria até que a mensagem que o papa manda ao mundo é também importante para cristãos evangélicos, que”.“A maioria deles vê este problema como parte da agenda da esquerda na Europa ocidental. O papa tornou muito claro que esta não é uma questão partidária, mas sim algo importante para todo o mundo”, clarificou Edenhofer.O conselheiro avançou ainda aoque o Vaticano deverá ter um importante papel na cimeira sobre o clima que irá realizar-se este ano em Glasgow, na Escócia.