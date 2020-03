Crise de migrantes agrava-se na fronteira entre Grécia e Turquia

Os enviados especiais da RTP à Grécia estiveram na cidade de Kastanies, junto à fronteira, e chegaram mesmo a ouvir três detonações que deverão ter sido de granadas de gás lacrimogéneo.



Centenas de milhares de migrantes têm tentado entrar na Grécia desde que, a 28 de fevereiro, Erdogan abriu as fronteiras turcas e declarou que não iria continuar a mantê-los no seu território.



Se, por um lado, a Turquia não permite aos migrantes que saiam da zona fronteiriça, por outro a Grécia não os deixa entrar no país, pelo que os requerentes de asilo se encontram numa situação incerta e preocupante.