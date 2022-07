Crise económica torna Sri Lanka dependente de Rússia, Índia e China

Há uma semana, o ex-Presidente Gotabaya Rajapaksa pediu à Rússia ajuda no acesso a combustíveis, para atenuar o impacto de uma crise económica que já tinha levado o Governo do Sri Lanka a paralisar os transportes públicos e a decretar cortes de energia repetidos.

Numa conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin, Rajapaksa pediu ainda "humildemente" que fossem retomados os voos turísticos entre Moscovo e Colombo, numa demonstração de "desespero político", como o gesto foi classificado pela oposição cingalesa.

Na verdade, o Sri Lanka está muito dependente do turismo e grande parte dos visitantes são oriundos da Ucrânia e da Rússia, pelo que é importante para o regime cingalês o regresso dos russos, após a pausa na atividade turística provocada pela pandemia de covid-19.

Por outro lado, com o pedido de acesso ao petróleo russo, o Governo do ex-Presidente do Sri Lanka - que entretanto renunciou ao cargo, vítima de fortes protestos populares - não escondeu que está disponível para romper o embargo decretado pelos Estados Unidos e pela União Europeia aos combustíveis exportados por Moscovo, num gesto de apoio ao regime de Putin.

O registo da conversa foi apenas revelado pela Presidência do Sri Lanka, e o Kremlin não a comentou, mas a Rússia precisa neste momento de toda a ajuda diplomática externa para resistir ao cerco do Ocidente à invasão da Ucrânia.

Nos palcos das organizações internacionais, como as Nações Unidas, um qualquer voto a favor de Moscovo ou uma ausência de crítica à "operação militar especial" russa na Ucrânia pode ser útil, e a posição de fragilidade em que se colocou o Sri Lanka será aproveitada.

Financeiramente, o Sri Lanka já estava muito dependente de empréstimos externos, sobretudo da Índia e da China, que, ainda assim, não impediram que o país entrasse em `default` técnico e tenha uma dívida externa superior a 50 mil milhões de euros, que os analistas já consideraram "impagável".

Em fevereiro, ao abrigo da sua política de "Os vizinhos em primeiro lugar", a Índia deu mais 500 milhões de euros num empréstimo de curto prazo, para somar a mais de 2.500 milhões de euros em empréstimos de longo prazo.

"Na verdade, o Governo do Sri Lanka sabe que se trata de uma `armadilha de dívida`. O país entrou numa espiral de inflação e de recessão, de que não vai conseguir sair", explicou à Lusa Samantha Phul, investigadora da Observer Research Foundation e consultora do Instituto de Crescimento Económico de Nova Deli.

Para vários analistas, China, Índia e Rússia estão a apertar o cerco ao Sri Lanka, aumentando o seu grau de dependência económica, tornando a ilha mais vulnerável a futuras chantagens políticas.

Ao mesmo tempo, defendeu Phul, a Índia e a China sabem que um clima de instabilidade política no Sri Lanka pode ter repercussões nos seus regimes, o que ajuda a explicar que, neste momento, façam tudo para que o Governo cingalês não desabe.

"O cerco está a apertar-se. E a Rússia oportunamente juntou-se a esta estratégia de manter pressão, sem deixar que as revoltas populares estrangulem um regime que contraiu dívidas", concluiu a investigadora.

Quando o Governo do Sri Lanka decretou o embargo à importação de fertilizantes do estrangeiro -- para tentar conter a dívida externa -- a Índia doou 100 toneladas de nitrogénio líquido, para tentar salvar as debilitadas plantações de café e de chá, dois produtos essenciais para a balança comercial daquela ilha.

A China também já anunciou a abertura de linhas de crédito de valores que não foram oficialmente anunciados, mas que analistas estimam que possa ultrapassar os 10.000 milhões de euros, a que Pequim juntou ajuda humanitária para atender a uma situação de grave crise económica.