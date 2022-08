Crise em Taiwan. Escalar de provocações é perigosa e "pode levar a uma guerra"

Para Luís Cunha, investigador científico do Instituto do Oriente, a situação em Taiwan é muito instável. O especialista acredita que pode estar a caminho uma guerra.

Luís Cunha considera que a altura escolhida para a visita de Nancy Pelosi a Taiwan não foi a melhor por causa da proximidade com o Congresso do Partido Comunista Chinês. O presidente Xi Jinping quer demonstrar força na manutenção do poder e determinação na reconquista de territórios do antigo império chinês.







O Governo chinês respondeu nos últimos dias com sanções económicas a Taiwan. E Washington tem também um porta-aviões e outro equipamento naval na região.O início das manobras militares da China levou o Ministério da Defesa de Taiwan a afirmar que se está a preparar para a guerra, embora não a deseje.Pequim reclama a soberania sobre a ilha e considera Taiwan uma província separatista desde que os nacionalistas do Kuomintang se retiraram para ali em 1949, depois de perderem a guerra civil contra os comunistas.