Crise humanitária na Indonésia com autoridades a admitirem falhas no sistema de alarme

RTP04 Out, 2018, 11:55 / atualizado em 04 Out, 2018, 12:38 | Mundo

Com mais de 70 mil casas destruídas, de acordo com o novo balanço oficial, centenas de milhares de pessoas ocupam agora as ruas, onde montaram tendas e/ou improvisaram abrigos a partir dos destroços das antigas casas.



As crianças são dos grupos mais vulneráveis. De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Save The Children, pelo menos 600 mil crianças foram afetadas. A ONG alerta que muitas foram separadas das famílias ou ficaram órfãs no dia em que o sismo de 7.5 na escala de Richter e a onda de destruição varreram a ilha indonésia de Celebes.



Muitas destas crianças dormem nas ruas de Palu, uma das principais cidades da ilha, com 350 mil habitantes. A prioridade da Save The Children é identificar as crianças e tentar encontrar os pais.



"É difícil imaginar uma situação mais assustadora para uma criança", declarou Zubedy Koteng, o conselheiro da ONG em Palu.



"Muitas crianças estão em estado de choque, traumatizadas, sozinhas e aterrorizadas. As crianças pequenas que procuram por possíveis parentes sobreviventes terão visto e tido experiências horríveis que nenhuma criança deveria ter", disse à Agência France-Presse.



As equipas de socorro ainda tentam encontrar sobreviventes, mas a esperança desvanece-se seis dias após a catástrofe.



Ben Webster, chefe de emergências da Cruz Vermelha Britânica, descreveu a situação no terreno como "uma experiência exaustiva e muito emocional" para as equipas de resgate.



"Cada dia que passa a nossa esperança de encontrar mais pessoas vivas desaparece", disse Webster ao jornal The Guardian. "Ouvi histórias de voluntários que tinham de passar por cadáveres para alcançar aqueles que precisam de assistência médica".

Ajuda chega a conta-gotas

Com o agravar da situação humanitária de dia para dia, os sobreviventes acreditam que a ajuda governamental e internacional pode chegar a qualquer momento. No entanto, o auxílio está a demorar a chegar às localidades devastadas pelo sismo, porque a maioria das estradas foram destruídas.



O pequeno aeroporto de Palu, que ficou reservado aos aviões militares após o desastre, já está a funcionar na capacidade máxima. A prioridade é dada aos aviões de ajuda humanitária, mas a aviação comercial também já pode ali operar.



Um navio indonésio atracou em Palu com arroz e água a abordo, entretanto carregados para camiões militares. “Esperamos chegar onde as pessoas precisam de auxílio muito rapidamente”, disse o almirante Dwi Sulakson.



Contudo, relatos de habitantes dão conta de falhas no fornecimento de água potável e de alimentos, com filas de espera superiores a 12 horas. Os meios de comunicação locais reportaram o saque a camiões com bens alimentares destinados a Palu. Foram colocados polícias armados junto aos postos de gasolina para garantir a ordem.



Também foram reportados saques na cidade de Palu. Depois de num primeiro momento, a polícia ter sido complacente, posteriormente foi autorizada a disparar em casos de suspeita de roubo.



No aeroporto e no porto, sobreviventes tentam desesperadamente deixar a ilha de Celebes.



A resistência inicial do Presidente Joko Widodo, que começou por recusar as ofertas de ajuda internacional, terá ainda contribuído para o atraso na chegada de auxílio.





Vinte e nove países prometeram ajuda. A Austrália vai enviar 50 profissionais médicos e a Nova Zelândia anunciou o envio de aviões miliares com mantimentos. O Reino Unido anunciou o envio de mais de um milhão de dólares.







Numa corrida contra o relógio, as organizações internacionais recolheram milhões de dólares e instituições de caridade preparam campanhas de angariação de fundos para converter em bens essenciais.





Autoridades admitem falhas no sistema de alarme

A ONU alocou 15 milhões de dólares do seu fundo de emergência e a Cruz Vermelha anunciou o envio de três navios com mantimentos.“A ajuda está a chegar de diferentes fontes, como os municípios de Celebes e as empresas estatais”, disse o oficial militar Ida Dewa Agung Hadisaputra, que supervisiona a logística em Palu.No entanto, um morador citado pelodenuncia irregularidades na distribuição de alimentos."Por favor, diga ao governo e às ONG se estão realmente dispostos a ajudar-nos, por favor, não os dê através dos postos de comando. É melhor ir diretamente a todas as barracas. Porque às vezes [os bens de socorro] não são distribuídos uniformemente", afirmou Andi Rusding.As autoridades da Indonésia admitem que houve falhas nos sistemas de alarme de tsunami, depois do sismo de 7.5 que atingiu a ilha de Celebes na passada sexta-feira.A agência local de meteorologia chegou a emitir um alerta de tsunami que foi desativado 28 minutos depois porque não tinha dados credíveis para avaliar a situação.Além disso, o alarme ativado não chegou à maioria da população, porque o sistema está a funcionar com um número reduzido de equipamentos.