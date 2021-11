Crise Migrantes. Criança apela a Cristiano Ronaldo para ajudar amigo de oito anos

Uma criança retida na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia fez um apelo direto a Cristiano Ronaldo. Pede ao jogador do Manchester United que ajude o amigo de oito anos. A criança do Curdistão iraquiano tem as duas pernas amputadas e uma das próteses partiu-se.