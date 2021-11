Crise migratória na Bielorrússia. Estará a UE a fazer o suficiente?

A situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia tem escalado nos últimos dias. A União Europeia (UE) acusa Minsk de estar a usar os migrantes como armas, direcionando-os do Médio Oriente até à fronteira com a Polónia para se vingar das sanções europeias de que foi alvo.Apesar de Bruxelas estar a colocar em prática várias medidas para mitigar a situação,devido a desentendimentos políticos.“Continuamos a saltar de uma crise de refugiados para outra, a culpar outros países pelos nossos problemas e a fugir à realidade. Em vez disso,”, defendeu , em declarações à, a eurodeputada holandesa Sophie in ‘t Veld.“O que o regime bielorrusso está a fazer é cruel”, continuou. “Mas quando os Estados-membros da UE são incapazes de acordar numa política comum de migração e tentam externalizar a gestão da migração, os outros países conseguem facilmente tirar vantagem disso”.Há ainda quem critique Bruxelas por ter classificado a crise migratória na fronteira bielorrussa de “ataque híbrido”.“Com [Ursula] von der Leyen a usar a expressão ataque híbrido, acredito que”, considerou à, por sua vez, Bram Frouws, presidente do Centro Misto de Migração, entidade independente que recolhe dados e elabora análises sobre migração mista (fluxos migratórios que abrangem migrantes e refugiados).Além disso, “no momento em que nos referimos aos refugiados e migrantes como moeda de troca ou como armas, as pessoas passam a ser instrumentalizadas e retiramos-lhes a sua humanidade”, frisou.

“Solidariedade com a Polónia” e “diálogos nacionalistas” não são solução

Outra crítica recente ao comportamento europeu tem que ver com a aparente solidariedade de Bruxelas para com a Polónia, depois de o país ter anunciado, à semelhança da Lituânia e da Letónia, um aumento do número de guardas na fronteira e planos para construir um muro.





Os guardas polacos têm, inclusivamente, utilizado gás lacrimogéneo e canhões de água contra as pessoas na fronteira.

“É chocante ver esta solidariedade quando a Polónia está a deixar uma crise humanitária desenrolar-se”, apontou àPhilippe Dam, diretor da organização Human Rights Watch para a Europa e Ásia Central.A eurodeputada Sophie in ‘t Veld fala mesmo num “jogo perigoso” por parte da Polónia, que já terá pedido à União Europeia financiamento para construir um muro na fronteira. “Estamos a falar de alguns milhares de migrantes. A solução não é um muro. Está na altura de as nações da UE se unirem no que diz respeito à migração.”.

Sanções nos planos de Bruxelas

Apesar das críticas sobre ausência de unificação em Bruxelas, têm sido anunciadas diversas medidas pelo bloco comunitário no sentido de tentar resolver a crise na fronteira.Uma das principais estratégias passa porque a União Europeia acredita estarem a ajudar o regime de Lukashenko a direcionar pessoas para a fronteira.Para Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE, esta medida “reflete a determinação de Bruxelas de se impor perante a instrumentalização de migrantes para fins políticos”.

Conversas com outras nações

Além das sanções, vários diplomatas europeus têm tentadousados como paragens temporárias pelos migrantes que rumam a Minsk.Esta estratégia parece ter vindo a mostrar resultados: as autoridades turcas proibiram cidadãos do Iraque, Síria e Iémen de embarcar em voos para a Bielorrússia; a companhia aérea iraquiana Iraqi Airlines e a síria Cham Wings Airlines suspenderam todos os voos para esse país e, por fim, também os Emirados Árabes Unidos colocaram restrições às viagens para território bielorrusso.“Neste momento,”, considerou o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.Ainda esta semana, a alemã Angela Merkel disse estar em diálogo com Vladimir Putin no sentido de tentar acalmar a situação, sendo o presidente russo um dos principais aliados de Lukashenko.“Não acredito que Lukashenko conseguisse fazer o que está a fazer sem o apoio da Rússia”, considerou, segunda-feira, Josep Borrell. O Kremlin já negou essas acusações.

UE coordena ajuda humanitária

Noutra tentativa de fazer regressar de forma segura os migrantes na fronteira aos seus países de origem, os 27 estão aNo entanto, para Marta Gorczynska, advogada da área dos Direitos Humanos em Varsóvia, a União Europeia deveria apostar em caminhos seguros, legais e definitivos para os migrantes, em vez de rotas temporárias que resolvam apenas a situação atual.