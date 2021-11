Crise migratória no Canal da Mancha reacende tensões entre Londres e Paris

As propostas do primeiro-ministro britânico passam por patrulhas conjuntas em terra e em mar para evitar que mais barcos saiam das praias francesas.



Outra sugestão é a implementação de tecnologia mais avançada, como sensores, radares e vigilância aerotransportada.



A carta enviada por Johnson a Macron propunha ainda aprofundar o trabalho conjunto das equipas de informação, com melhor partilha de dados em tempo real para levar a mais prisões e processos judiciais contra os traficantes em ambos os lados do Canal.



Boris Johnson quer também um trabalho imediato e um acordo de devolução bilateral com a França dos clandestinos, assim como o restabelecimento das negociações para alcançar um acordo de devolução entre o Reino Unido e a UE.



Estas ideias tiveram a classificação de "medíocre" e "despropositadas" por parte de Paris. O ministro francês do Interior retirou mesmo o convite à homóloga britânica para a reunião com outros países, em Calais, no domingo.