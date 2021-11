Crise migratória. Ocidente condena Bielorrússia por "destabilizar" fronteiras europeias e instrumentalizar migrantes

A tensão entre a União Europeia e a Bielorrússia aumenta todos os dias desde a chegada, na última segunda-feira, de centenas de migrantes e refugiados à fronteira do país com a Polónia. Situação que as delegações ocidentais do Conselho de Segurança da ONU consideraram umaNo final de uma reunião de emergência à porta fechada, na quinta-feira, convocada pela Estónia, a França e a Irlanda, os seis países em questão (juntamente com os Estados Unidos, a Noruega e o Reino Unido) afirmaram, acrescenta ainda o comunicado, sem mencionar qualquer tipo de medida concreta para punir Minsk.

"Isto é prova de como o regime de Lukashenko se tornou uma ameaça à estabilidade regional. Apelamos às autoridades bielorrussas para que parem com essas ações desumanas e não coloquem em risco a vida das pessoas".

Rússia acede apoio a Minsk



A Comissão Europeia acusou o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, apoiado pelo homólogo russo, Vladimir Putin, de estar a alimentar a crise há várias semanas, através da emissão de vistos para os migrantes e transportando-os para a fronteira com a Polónia, limite da União Europeia, como uma forma de vingança pelas sanções impostas por Bruxelas. A declaração não menciona a Rússia, que tem apoiado a Bielorrússia desde o início da crise e que, antes da reunião, tinha negado as acusações ocidentais, assegurando que não estava envolvida com Minsk no envio de migrantes para a fronteira com a Polónia.





Contudo, na quinta-feira, Lukashenko admitiu ter pedido ao homólogo russo, ajuda para vigiar a fronteira com a UE, para onde Moscovo enviou bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear. As missões marcaram a segunda vez em dois dias que a Rússia enviou seus bombardeiros com capacidade nuclear aos céus da Bielorrússia.



"Sim, são bombardeiros capazes de transportar armas nucleares. Não temos outra saída. Precisamos de saber o que fazem do lado de lá da fronteira", afirmou Lukashenko durante uma reunião do Executivo bielorrusso.



O Presidente da Bielorrússia pediu, na segunda-feira, a Putin para se juntar às operações, após a eclosão da crise migratória na fronteira com a Polónia, onde milhares de imigrantes do Médio Oriente procuram entrar no espaço da UE.



"[Moscovo] enviou bombardeiros estratégicos escoltados pelos nossos caças. Temos de monitorizar continuamente a situação na fronteira", sustentou, salientando que os aparelhos irão sobrevoar as fronteiras com a Polónia, com os países bálticos, com todos os Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e ainda com a Ucrânia.



"Foi o que combinámos com os russos. Connosco, as piadas não valem a pena. A situação aí é séria. Não sabemos o que eles querem", acrescentou.



Moscovo, que estendeu esta semana a presença de militares russos em território bielorrusso por 25 anos, apoia Minsk na crise migratória com a Polónia, que conta, por sua vez, com a ajuda europeia.









"A saída, obviamente, passa pelo diálogo", afirmou Dmitry Polyansky, embaixador-adjunto da Rússia na ONU, lembrando ainda que "não é a primeira vez que a União Europeia enfrenta tempos de crise como este, podemos recordar os motivos pelos quais estas pessoas estão a fugir dos seus países, quem esteve por trás disso, que países destruíram os seus países".



Através do Twitter, a missão russa nas Nações Unidas acusa os líderes europeus de quererem retratar a Bielorrússia e a Rússia como "perpetradoras da crise" e de dualidade de critérios, quando a postura da UE em relação aos migrantes resgatados no Mediterrâneo "foi drasticamente diferente".



#Polyanskiy: When a similar crisis happened in the #Mediterranean several years ago, the #EU’s position was drastically different from its current stance. Evidently, we are talking about double standards here. #Belarus #Poland @mfa_russia https://t.co/4rJy63dOG7 — Russian Mission UN (@RussiaUN) November 12, 2021

De acordo com a organização, "não há nenhuma razão legítima para a Bielorrússia enviar pessoas que chegaram legalmente ao país de volta para os seus estados de origem", tal como alegadamente é exigido pelo bloco comunitário. A Rússia acedeu ao pedido e tem patrulhado os céus da Bielorrússia, no âmbito do que diz ser as suas obrigações enquanto membro da aliança militar intergovernamental estabelecida pelo Tratado de Tashkent. No entanto, Moscovo não fecha a porta ao diálogo com a União Europeia e responsabiliza implicitamente a UE pelas crises vividas nos países de origem dos migrantes que agora tentam entrar no espaço europeu.afirmou Dmitry Polyansky, embaixador-adjunto da Rússia na ONU, lembrando ainda queAtravés do Twitter, a missão russa nas Nações Unidas acusa os líderes europeus de quereremDe acordo com a organização,tal como alegadamente é exigido pelo bloco comunitário.





Entretanto, esta sexta-feira, o Governo russo assegurou que o fornecimento de gás para a Europa vai manter-se, apesar das ameaças de Minsk



De acordo com a informação da Agence France Press, o Kremlin garantiu que as entregas de gás russo à Europa não vão ser suspensas, apesar das ameaças bielorrusas de fechar as válvulas de um grande gasoduto que passa na Bielorrússia, caso a UE imponha mais sanções ao país.



A Rússia "é e continuará a ser um país que cumpre todas as suas obrigações de fornecer gás aos consumidores europeus", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.



União Europeia prepara sanções contra a Bielorrússia

Bruxelas acusa Lukashenko de usar os "migrantes" num "ataque híbrido" contra os 27 Estados do bloco europeu em retaliação contra as sanções – acusações que o presidente da Bielorrússia nega, acrescentando que a União Europeia está a violar os direitos dos migrantes negando a passagem para o ocidente.



A tentativa de milhares de migrantes para entrarem em território da União Europeia através da Bielorrússia está a provocar uma grave crise e estima-se que estejam entre cinco a 20 mil migrantes e refugiados do Médio Oriente e de África, neste momento, na fronteira com a Polónia.



Com a situação a agravar-se e a tenção com Minsk a intensificar-se, a União Europeia decidiu avançar com mais sanções a pessoas e instituições da Bielorrússia. À saída do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas reunido de emergência na quinta-feira, a resposta à crise migratória na fronteira com a Polónia, a Lituânia e a Estónia foi consensual.



Sven Jurgenson, embaixador da Estónia na ONU, advertiu "as autoridades bielorussas" a "compreender que exercer pressão sobre a União Europeia desta forma, através de uma instrumentalização cínica dos migrantes, não terá sucesso".



De acordo com o bloco europeu e o governo de Varsóvia, o regime de Minsk está a organizar de forma propositada a passagem de refugiados e migrantes como manobra de retaliação contra as sanções internacionais, nomeadamente da União Europeia e dos Estados Unidos.



As sanções contra a Bielorrússia têm como base as irregularidades e fraudes cometidas durante as eleições presidenciais de agosto de 2020, pelo regime que já prendeu mais de 35 mil pessoas que participaram em atos de protesto contra o Presidente Lukashenko ou de dissidência política contra o regime. As restrições intensificaram-se este ano depois do desvio para a Bielorrússia de um avião comercial que fazia a ligação entre a Grécia e a Lituânia.



Nos últimos meses, Lukashenko abandonou os acordos sobre migração irregular, argumentando que as sanções europeias privaram Minsk dos fundos necessários para travar os fluxos migratórios. Desde essa altura, aviões que transportam refugiados do Iraque, da Síria e de outros países começaram a chegar à Bielorrússia, sendo que as pessoas são depois transportadas pelas forças de segurança para as fronteiras com a Polónia, Lituânia e Letónia.



Perante as iminentes sanções europeias, o presidente bielorrusso ameaçou Bruxelas com o encerramento do gasoduto do gás russo destinado à Europa que passa pelo país e com o bloqueio ao trânsito comercial.

Turquia impede embarque de refugiados com destino à Bielorrússia

Cidadãos da Síria, Iémen e Iraque deixam de ter permissão para comprar viagens aéreas da Turquia com destino a Minsk, anunciou a Direção Geral de Aviação Civil (SHGM) da Turquia esta sexta-feira.



"De acordo com uma decisão das autoridades da Turquia, os cidadãos do Iraque, da Síria e do Iémen vão deixar de ser autorizados nos voos entre a Turquia e a Bielorrússia", a partir de hoje, disse a Belavia através de um comunicado.



A Turquia e a companhia aérea nacional, a Turkish Airlines, foram acusados anteriormente de contribuir para o fluxo de migrantes, uma acusação rejeitada.







Segundo a ONU, os migrantes estão agora numa "terra de ninguém", na área de fronteira, numa altura em que a Polónia aprova medidas para permitir a sua expulsão forçada e quando Minsk revoga um acordo de readmissão que assinou com a União Europeia.



Desde a passada primavera, aumentaram as tentativas de entrada de migrantes através da Bielorrússia com destino à Letónia, Lituânia e Polónia, o que a UE considera ser o resultado de um plano do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, para desestabilizar a Europa.