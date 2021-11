Crise migratória. UE avança com novas sanções à Bielorrússia

A União Europeia decidiu avançar com um novo pacote de sanções à Bielorrússia, que visam pessoas e empresas envolvidas no mais recente fluxo migratório para o espaço europeu. Na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia a semana começou com a chegada de mais centenas de pessoas.