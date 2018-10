"Crise mundial" de saúde mental perdura sem respostas

RTP10 Out, 2018, 11:32 / atualizado em 10 Out, 2018, 11:34 | Mundo

A revista científica The Lancet disponibilizou esta terça-feira o relatório sobre a saúde mental global. Vinte e oito especialistas alertam para a falta de investimento por parte dos governos internacionais, apontando um “fracasso coletivo em responder a esta crise mundial de saúde”.



O grupo reforça que as doenças de saúde mental têm vindo a aumentar em todo o mundo e que “é necessária uma ação urgente para proteger a saúde mental e prevenir transtornos mentais, além de ampliar os serviços para detetar, tratar e apoiar a recuperação de pessoas com transtornos mentais”.



O fraco investimento por parte dos governos, em particular nos países menos desenvolvidos, é apontado como uma das ameaças à saúde mental global.



“As consequências económicas deste baixo investimento são surpreendentes, com uma perda estimada de 16 biliões de dólares para a economia global devido a distúrbios mentais (no período entre 2010 e 2030)”, refere o relatório.



Os especialistas pretendem, através do relatório, fornecer estratégias para melhorar o tratamento a nível mundial da saúde mental. Segundo Shekhar Saxena, um dos 28 autores, “um dos desafios para a comunidade de saúde mental tem sido como fornecer aos legisladores alguns conselhos e orientações práticas”.

"Os resultados ideais"



No podcast da revista referente ao relatório publicado na terça-feira, Vikram Patel e Shekhar Saxena, especialistas que contribuíram para o estudo, manifestam a esperança de que este sirva como inspiração para o futuro dos tratamentos de saúde mental.



Vikram Patel reitera a existência de desafios em termos de prevenção e qualidade de tratamento de problemas de saúde mental. “O conhecimento que temos em termos da prevenção não foi totalmente utilizado e compreendido e, portanto, não foi utilizado na totalidade pelos governos”, disse em entrevista.



Em termos da qualidade dos tratamentos, Patel afirma que “não se trata apenas de melhorar o acesso aos cuidados, mas também precisamos de garantir que os cuidados aos quais as pessoas acedem têm a qualidade que demonstramos ser necessária, de forma a produzir os resultados mentais e sociais ideais”.



O relatório surge uma década depois da publicação do estudo anterior acerca da saúde mental.