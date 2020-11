Crise na Costa do Marfim já fez mais de 10.000 refugiados, diz ONU

"Um total de 10.087 marfinenses fugiram e o número continua a crescer", declarou em comunicado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O número anterior, a 08 de novembro, era de mais de 8.000 refugiados.

O início da semana foi marcado por mais violência no centro do país, com a morte de mais 15 pessoas.

Pelo menos 85 pessoas morreram na violência ligada à eleição presidencial de 31 de outubro, desde o anúncio da candidatura para um polémico terceiro mandato do Presidente, Alassana Ouattara, em agosto.

A Libéria (fronteira oeste) concentra cerca de 9.500 refugiados, enquanto a violência ocorreu principalmente na metade oriental do país. No entanto, o oeste da Costa do Marfim foi um dos epicentros da crise entre 2010 e 2011 que fez 3.000 mortos.

Na segunda-feira, o Conselho Constitucional validou definitivamente a reeleição de Ouattara com uma vantagem esmagadora (94,27%), enquanto a oposição não reconhece o resultado e boicotou o escrutínio.