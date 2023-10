A crise no alojamento é uma das preocupações dos Eurodeputados no Parlamento Europeu. O aumento dos preços das casas, que não tem sido acompanhado pelo aumento dos salários, a especulação imobiliária, e a subida das taxas de juros dominaram as criticas e serviram de base aos pedidos a Bruxelas de ajuda financeira canalizada para o sector.