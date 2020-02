Crise na Síria pode criar onda de refugiados em fuga

Foto: Reuters

Ancara anunciou o fim do controlo do fluxo de refugiados provenientes da Síria. A União Europeia já apelou à Turquia que cumpra os compromissos acordados com Bruxelas.

No entender do jornalista José Milhazes, especialista em assuntos do leste europeu, a União Europeia pode vir a ter a maior crise de refugiados de sempre.