Crise na Ucrânia. Em início de semana decisiva, EUA alertam Rússia para riscos de "confronto"

“Há dois caminhos possíveis à nossa frente. Há um caminho de diálogo e diplomacia para tentar resolver algumas das nossas diferenças e evitar um confronto”, disse Antony Blinken no domingo, em declarações à CNN.





“O outro caminho é o do confronto, com consequências massivas para a Rússia, se voltar às suas agressões contra a Ucrânia”, acrescentou o secretário de Estado norte-americano.





Horas antes, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, tinha afirmado que o Kremlin estava “desiludido” com os sinais vindos dos Estados Unidos e os membros da NATO e que excluia qualquer "concessão" por parte de Moscovo.







A Rússia procura alcançar um novo acordo de segurança com o Ocidente, nomeadamente a promessa de que a NATO se manterá afastada de Kiev, enquanto os Estados Unidos e aliados exigem a retirada de tropas russas estacionadas junto à fronteira com a Ucrânia.







Quase 100 mil soldados russos continuam destacados junto à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Washington e Kiev temem uma invasão do leste do país, oito anos depois da anexação da Crimeia.







O Kremlin nega a existência de qualquer plano de invasão e justifica as movimentações junto à fronteira como uma resposta contra o comportamento agressivo da Aliança Atlântica e da Ucrânia.







Em dezembro, a Rússia apresentou um amplo conjunto de exigências onde se inclui a proibição de expansão da NATO no leste da Europa e o fim da atividade da aliança em países da Europa Central e Oriental que aderiram à NATO após 1997.



Pessimismo norte-americano, otimismo russo







Na antecâmara de uma semana decisiva de negociações, o chefe da diplomacia norte-americana assumiu o pessimismo e as baixas expetativas para os encontros entre diplomatas em Genebra.







“Não acho que venhamos a ter avanços na próxima semana. Vamos ouvir as preocupações deles, eles vão ouvir as nossas, e vamos ver se há margem para progresso”, afirmou Antony Blinken em entrevista à CNN.







Blinken adiantou, no entanto, que uma evolução positiva na situação da Ucrânia “é muito difícil de prever quando há uma escalada de tensões em curso, quando a Rússia tem uma arma apontada à cabeça da Ucrânia, com 100 mil soldados junto às suas fronteiras e a possibilidade de duplicar esses números em muito pouco tempo. Se virmos alguma desaceleração, se virmos uma redução de tensões, esse é o tipo de ambiente em que poderíamos ter um progresso real”, alertou.







Numa reunião preliminar de preparação das negociações, no domingo, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov esteve reunido com a vice-secretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman, em Genebra.





“A conversa foi difícil, mas profissional. Falámos nos assuntos das negociações que se aproximam. Acho que amanhã não vamos perder tempo. Nunca perco o meu otimismo”, afirmou Ryabkov. Não obstante o otimismo, o representante russo comparou a situação atual à crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando Estados Unidos e Rússia estiveram à beira de um confronto nuclear em plena Guerra Fria.





Já a representante norte-americana, Sherman, destacou “o compromisso dos Estados Unidos com os princípios internacionais da soberania, integridade territorial e liberdade das nações soberanas para escolherem as suas próprias alianças”.

Queixas de Paris





Com o foco nas negociações entre Moscovo e Washington, o ministro francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, afirmou no domingo que o bloco europeu não pode ser excluído das negociações sobre a Ucrânia e cair na “armadilha” dos russos, que procuram dividir os países ocidentais.





“Os europeus não devem estar ausentes da mesa das negociações”, afirmou o responsável francês em declarações à televisão TV CNEWS.





Em resposta, os Estados Unidos já vieram garantir que admitem conversações diretas sobre questões bilaterais com a Rússia, mas não haverá discussões sobre a segurança europeia “sem os nossos aliados e parceiros europeus”.





De resto, França e outros países da União Europeia estarão representados em várias rondas de negociações previstas para esta semana. As equipas de negociação deslocam-se quarta-feira de Genebra para Bruxelas, a propósito de uma sessão do Conselho NATO-Rússia, da qual farão parte todos os 30 membros da aliança.





No dia seguinte, as conversações seguem para Viena, onde decorrerá uma reunião do conselho permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), presidido pela Polónia, e que inclui estados europeus próximos da Rússia que não pertencem à NATO - nomeadamente a Suécia e a Finlândia - mas estão a considerar as suas opções de aproximação à Aliança Atlântica perante a pressão russa na Ucrânia. Nestas negociações com a OSCE, Kiev também irá marcar presença.