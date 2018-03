Crise obriga venezuelanos a procurar cuidados de saúde nos países vizinhos

Paulo Alexandre Amaral - RTP09 Mar, 2018, 00:02 | Mundo

A Amnistia Internacional acaba de libertar um relatório que identifica as consequências da crise económica da Venezuela no sector da saúde. Com base no testemunho de organizações de Direitos Humanos locais, o país confronta-se com um corte de medicamentos na ordem dos 80 a 90 por cento, a impossibilidade de funcionamento de metade dos hospitais e uma quebra de 50 por cento do pessoal médico no sector público, que providencia a quase totalidade (90%) dos cuidados de saúde na Venezuela.A Amnistia Internacional teme que, com Caracas a ignorar a questão, a região venha a enfrentar uma crise de refugiados sem precedentes.



“As pessoas na Venezuela estão a fugir de uma situação agonizante que transformou problemas de saúde tratáveis em questões de vida ou morte. Os serviços básicos do sector da saúde colapsaram, fazendo com que encontrar assistência básica seja uma luta permanente, o que para milhares [de venezuelanos] não deixa outra opção que não a de sair em busca de cuidados no estrangeiro”, denuncia Erika Guevara-Rosas, directora da AI para a América.



“Nada fazer não é opção. Comunidade internacional e Venezuela têm de começar a cooperar imediatamente para desmantelar esta situação de crise explosiva”, sublinha esta dirigente da Amnistia, com Caracas a rejeitar o cenário que hoje é apresentado para o país.



Face ao apelo da AI para se coordenar com ajuda externa para assegurar os meios financeiros e recursos técnicos no sentido de dirimir a falência do sector da saúde, o Governo venezuelano insiste em adoptar uma atitude de negação. Tanto da existência de uma crise na saúde como no que respeita à questão da alimentação, rejeitando assim qualquer oferta de ajuda e cooperação com a comunidade internacional.

Meio milhão busca cuidados na Colômbia

Um desses países vizinhos que têm acolhido os venezuelanos em busca de cuidados de saúde é a Colômbia. A Amnistia estima que o número daqueles que passaram a fronteira a Ocidente atingiu em 2017 a fasquia dos 550 mil, o que leva a organização a deixar o alerta contra uma crise de refugiados nunca vista na região.De 2015 a 2016 a mortalidade subiu mais de 65% e a mortalidade infantil cresceu acima dos 30%.



No ano passado, os serviços colombianos terão proporcionado tratamento urgente a mais de 24 mil venezuelanos, de acordo com os números do Ministério da Saúde do país vizinho. Em Maicao e Cúcuta, duas cidades fronteiriças, foram atendidos até o tripo de venezuelanos, em relação aos anos anteriores.



Outra situação relatada pela AI tem a ver com as grávidas. Centenas de mulheres nessa condição estão a deslocar-se à Colômbia em busca de apoio médico. De 2015 a 2016, último período com registos oficiais, a mortalidade subiu na Venezuela mais de 65 por cento enquanto a mortalidade infantil aumentou mais de 30 por cento.