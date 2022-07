Crise política Itália. Presidente anuncia dissolução do parlameto

O presidente italiano acaba de anunciar a dissolução do parlamento e a convocação de eleições antecipadas no país. Numa declaração que fez há pouco ao país, Sergio Matarella sublinhou o momento difícil que a Itália atravessa, com a inflação e o preço elevados de bens e serviços.