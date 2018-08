Crise política na liderança australiana marca década de instabilidade partidária

Lusa23 Ago, 2018, 12:05 | Mundo

"Este é um período muito instável que mostra que faltam governos com visão de país. Temos tido governos que apenas respondem a circunstâncias pontuais em vez de liderar, de apresentar um programa. E por isso acabamos com estes 'golpes de Estado'", disse o liberal Jeff Kennett.

"Quem governa chegou ao poder com sangue político nas mãos e pode morrer da mesma forma", afirmou hoje, em declarações à televisão pública ABC.

Kennett recordou que Turnbull, que pode cair como líder dos liberais e do país, também chegou ao poder numa ação idêntica.

"O que vai acontecer agora? Nada garante que quem hoje tiver êxito, não será alvo de uma ação idêntica daqui a algum tempo. Vives pela espada, morres pela espada", acrescentou.

Desde 2007, a Austrália já teve quatro primeiros-ministros e cinco governos diferentes, com lutas tanto na liderança do Partido Trabalhista, como no Liberal.

A situação contrasta com o período anterior, já que entre 1975 e 2007 a Austrália teve apenas quatro chefes do Governo, com todos a terminarem o mandato ou até a conseguirem renovar o cargo.

Malcolm Fraser (Liberal) e Bob Hawke (Trabalhista) governaram oito anos cada, entre 1975 e 1991, Paul Keating (Trabalhista) cumpriu cinco anos de mandato, até 1996, e John Howard (Liberal) cumpriu 11, até 2007.

Desde aí, porém, os Governos australianos têm sido palco de grandes lutas internas que levaram o trabalhista Kevin Rudd a ser desafiado e a perder em 2010, no terceiro ano do seu mandato, a liderança do Governo para Julia Gillard.

A primeira mulher primeiro-ministro australiana também só aguentou três anos, acabando por ser novamente desafiadas por Rudd que voltou ao cargo de chefe do Governo durante três meses.

Tony Abbott (Liberal) vence as eleições de 18 de setembro em 2013, mas esteve menos de dois anos no cargo, ao ser desafiado por Malcolm Turnbull. Em funções desde 15 de setembro de 2015, o atual primeiro-ministro australiano pode deixar o cargo na sexta-feira.