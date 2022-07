Crise política no Reino Unido. UE não comenta e mantém empenho em resolver questão irlandesa

"Sobre os acontecimentos no Reino Unido, não temos quaisquer comentários", salientou, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, o porta-voz Johannes Bahrke, respondendo a uma questão sobre a crise política em Londres.

"Os desenvolvimentos políticos em nada alteram a nossa posição em relação ao protocolo [da Irlanda do Norte], em relação ao nosso trabalho com as autoridades britânicas, com a Irlanda do Norte", sublinhou.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, demitiu-se hoje como líder dos conservadores, mas disse que se manterá na chefia do Governo até ser substituído à frente do partido.

"Concordei que o processo de escolha de um novo líder [dos conservadores] deve começar hoje", disse Johnson à porta de Downing Street, a residência e gabinete oficial do primeiro-ministro.

Johnson admitiu que "é claramente a vontade do Partido Conservador que haja um novo líder e, portanto, um novo primeiro-ministro".

O protocolo em causa, uma solução negociada no âmbito da saída do Reino Unido da UE, evita uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, permitindo e garante a integridade do mercado único de mercadorias da UE.