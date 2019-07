Crise sem fim à vista para a cidade de Hong Kong

Paulo Alexandre Amaral - RTP30 Jul, 2019, 11:36 / atualizado em 30 Jul, 2019, 12:05 | Mundo

Os manifestantes mantêm uma agenda de protestos como nunca aconteceu na cidade, nem mesmo durante a “Revolução dos Guarda-chuvas” – quando em 2014 os habitantes saíram às ruas durante 79 dias –, ameaçando arrastar a economia do território para um beco sem saída até ao Natal, como referiu à Reuters a funcionária de uma das muitas lojas que fazem de Hong Kong um dos mais apelativos centros de comércio do mundo.





A transferência de Hong Kong (1997) e Macau (1999) para a China decorreu sob o princípio “um país, dois sistemas”, tendo sido acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário.

Em cima da mesa e subscrito pelos milhões que tomam as ruas, por vezes em massa, continuam as reivindicações endereçadas ao executivo de Carrie Lam, de quem exigem também a demissão há várias semanas.





A saber: que a lei da extradição (para Pequim) seja riscada de vez; a libertação dos manifestantes entretanto detidos durante os protestos; o reconhecimento por parte do executivo de que a 12 de Junho e 1 de Julho não houve motins mas protestos; e um inquérito independente à acção da polícia nas ruas, que os movimentos sociais consideram marcada pela violência.

Economia na linha de fogo





Com Pequim a entrar na contenda com um alerta para as consequências que o protesto está a produzir em termos de ordem social, de momento as autoridades do território estão a enfrentar sérias consequências económicas com a erosão do volume comercial naquele que é considerado um dos mais apetecíveis centros de compras do mundo, o que pode ser um pau de dois bicos para os manifestantes.





Nos meses que vão de protesto, a associação de vendedores de retalho espera já uma queda no comércio na ordem dos dois dígitos, muito devido ao natural afastamento que este clima de violência provoca junto dos potenciais turistas. Sabe-se já que estes números estão de facto em queda, principalmente no que diz respeito a visitantes com origem do território chinês.





Londres, Tóquio e Singapura emitiram entretanto alertas em relação a Hong Kong quando a Federação dos Sindicatos do território assinalou já uma queda de 20 por cento na ocupação hoteleira de Junho, em relação ao mesmo mês de 2018, mas que pode chegar aos 40 por cento em Julho.





A juntar-se à ementa de degradação comercial juntam-se ainda as consequências da desaceleração da economia chinesa e da guerra comercial entre Pequim e os Estados Unidos.









Casas de luxo como a Gucci ou a fabricante de relógios Swatch admitem que o clima de tensão em que está mergulhada a cidade já afectou os números das últimas semanas, tornando menos apetecível aquela que era uma das praças mais procuradas desta franja de turistas.





Na agenda dos manifestantes estão ainda as acções de desobediência civil que têm marcado o quotidiano, com algumas das movimentações a centrarem-se nestes dias nos pontos de transportes públicos, por exemplo, o metro e o ferry.“A indústria do retalho de Hong Kong vai ser afectada tanto interna como externamente”, declarou Angela Cheng, da CMB International Capital Corporation Limited, nas vésperas da saída dos números oficiais relativos às vendas de Junho. A economista diz que foi já obrigada a rever as estimativas de 2019 para o retalho, que coloca agora em queda de 10 por cento, o dobro da sua projecção inicial.Tratando-se de uma braço-de-ferro que pode ser jogado a favor do protesto, o clima de tensão que está a afectar o comercio e o turismo acaba também por afectar os manifestantes ao ameaçar a economia de Hong Kong de que, naturalmente, fazem parte.